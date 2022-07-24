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Минобороны отчиталось об уничтожении трех тысяч боеприпасов в Николаеве

Минобороны заявило об уничтожении более 50 военных ВСУ и складов боеприпасов в Николаеве

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили более 50 украинских военных и свыше трех тысяч боеприпасов в Николаеве. Об этом в воскресенье, 24 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары были нанесены по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода, уточнили в военном ведомстве.

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Минобороны также отчиталось об уничтожении девяти пунктов управления ВСУ и складов с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка и Острое Донецкой народной республики (ДНР) и Галициново Николаевской области.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, помощи попросили республики Донбасса. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.

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Евгения Куликова
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