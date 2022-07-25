Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Звезда «Ликвидации» восхитилась Красной площадью

Российская актриса Полина Агуреева рассказала, что восхищается Красной площадью

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская актриса, звезда сериала «Ликвидация» Полина Агуреева рассказала, что ей нравится проводить время в Москве на Красной площади. Своим мыслями она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Актриса отметила, что ее восхищение Красной площадью вызывает удивление у знакомых. Там она гуляла с сыном, а однажды пришла туда в свой день рождения. Агуреева назвала место сердцем города и обратила внимание, что яркая архитектура сочетается с трагическими историческими событиями, происходившими на площади.

«У меня сердце замирает, когда я на ней нахожусь. Мне нравится на ней все, даже Лобное место и то, как оно сочетается с храмом Василия Блаженного. Люблю эти башни, эти уникальные церкви, которые стоят внутри крепостных стен, Александровский сад. Даже когда проезжаю мимо площади, мне становится тепло и приятно», — объяснила актриса.

В августе 2021 года о своих любимых районах Москвы рассказала актриса Нино Нинидзе. К таким местам она отнесла Басманный район, включая Покровку, улицу Казакова, сад Баумана и «все старые улицы». С этими локациями у актрисы связаны детские воспоминания.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России
Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Башкирии
Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
Росгвардейцы нашли крупную партию оружия ВСУ
Игрок клуба НХЛ спас пилота потерпевшего крушение самолета
Обрушение потолка в премиум-отеле курорта «Роза хутор» попало на видео
Стало известно о конфликте отца 10-летней студентки МГУ еще с одним вузом России
Российские авиакомпании опровергли смягчение санкций Евросоюза
Во «Вкусно — и точка» развеяли слухи о появлении в продаже пива
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.