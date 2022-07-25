Звезда «Ликвидации» восхитилась Красной площадью

Российская актриса Полина Агуреева рассказала, что восхищается Красной площадью

Российская актриса, звезда сериала «Ликвидация» Полина Агуреева рассказала, что ей нравится проводить время в Москве на Красной площади. Своим мыслями она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Актриса отметила, что ее восхищение Красной площадью вызывает удивление у знакомых. Там она гуляла с сыном, а однажды пришла туда в свой день рождения. Агуреева назвала место сердцем города и обратила внимание, что яркая архитектура сочетается с трагическими историческими событиями, происходившими на площади.

«У меня сердце замирает, когда я на ней нахожусь. Мне нравится на ней все, даже Лобное место и то, как оно сочетается с храмом Василия Блаженного. Люблю эти башни, эти уникальные церкви, которые стоят внутри крепостных стен, Александровский сад. Даже когда проезжаю мимо площади, мне становится тепло и приятно», — объяснила актриса.

В августе 2021 года о своих любимых районах Москвы рассказала актриса Нино Нинидзе. К таким местам она отнесла Басманный район, включая Покровку, улицу Казакова, сад Баумана и «все старые улицы». С этими локациями у актрисы связаны детские воспоминания.