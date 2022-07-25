Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Голый мужчина встретил аллигатора, лишился руки и несколько дней шел к людям

Fox 13: во Флориде аллигатор откусил руку голому мужчине

Фото: Ansie Potgieter / Unsplash

Житель американского города Майкка, штат Флорида, несколько дней шел к людям после нападения аллигатора, в результате которого он лишился руки. Об этом сообщает Fox 13.

По утверждению, 43-летнего Эрика Мерду рептилия напала не него и откусила ему правую руку по плечо. Спустя несколько дней мужчину нашли возле забора рыболовного клуба. Он был голым, но живым, и утверждал, что с огромным трудом выбрался из леса.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

«Не знал, был ли он жив или мертв, когда я впервые его встретил. Это не описать никакими словами. Он страдал от боли и звал на помощь», — рассказал очевидец.

По его словам, Мерду смог самостоятельно дойти до парамедиков, когда те прибыли на место происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

Для поимки аллигатора на место происшествия выехал специалист.

Ранее сообщалось, что житель американского города Саванна, штат Джорджия, голыми руками сразился с притаившимся за игровой площадкой в парке аллигатором. Мужчина рассказал, что он не хотел, чтобы рептилия внезапно напала на кого-нибудь из посетителей парка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В России вернут купюры в пять и десять рублей
Убийцу Абэ проверят на психическое здоровье
Джонсон захотел успеть снова посетить Киев перед отставкой
Аналитики спрогнозировали падение рубля
Учительница рассказала об увольнении по неожиданной причине и получила поддержку
Россиянка побывала в Абхазии и пожаловалась на оскорбления от экскурсовода
Послеродовая депрессия у женщины оказалась симптомом рака
Ученые степени в России предложили присуждать по-новому
В Испании сообщили о страхе Евросоюза из-за «троянского коня» Путина
Голый мужчина встретил аллигатора, лишился руки и несколько дней шел к людям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.