Голый мужчина встретил аллигатора, лишился руки и несколько дней шел к людям

Fox 13: во Флориде аллигатор откусил руку голому мужчине

Житель американского города Майкка, штат Флорида, несколько дней шел к людям после нападения аллигатора, в результате которого он лишился руки. Об этом сообщает Fox 13.

По утверждению, 43-летнего Эрика Мерду рептилия напала не него и откусила ему правую руку по плечо. Спустя несколько дней мужчину нашли возле забора рыболовного клуба. Он был голым, но живым, и утверждал, что с огромным трудом выбрался из леса.

«Не знал, был ли он жив или мертв, когда я впервые его встретил. Это не описать никакими словами. Он страдал от боли и звал на помощь», — рассказал очевидец.

По его словам, Мерду смог самостоятельно дойти до парамедиков, когда те прибыли на место происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

Для поимки аллигатора на место происшествия выехал специалист.

Ранее сообщалось, что житель американского города Саванна, штат Джорджия, голыми руками сразился с притаившимся за игровой площадкой в парке аллигатором. Мужчина рассказал, что он не хотел, чтобы рептилия внезапно напала на кого-нибудь из посетителей парка.