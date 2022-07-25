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Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе

Бизнесмен купил чемпионский пояс Мохаммеда Али на аукционе за 6,18 миллиона долларов

Фото: Craig Brough / Reuters

Чемпионский пояс американского боксера Мохаммеда Али продали на аукционе. Об этом сообщает Boxing Scene.

Покупателем трофея стал американский предприниматель и владелец клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Индианаполис Колтс» Джим Ирсэй. Он заплатил за пояс чемпиона мира 6,18 миллиона долларов.

Али завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в 1974 году, отправив в нокаут тяжеловеса Джорджа Формана. Их поединок в Киншасе был назван «Грохотом в джунглях». Противостояние, которое считают одним из самых знаковых поединков в боксе, проходило в условиях повышенной влажности.

Мохаммед Али дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он удерживал это звание с 1964 по 1966 год и с 1974 по 1978. Али шесть раз признавался «Боксером года». На счету американца 56 побед (37 — нокаутом) при пяти поражениях на профессиональном уровне.

Николай Костюков
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