Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе
Чемпионский пояс американского боксера Мохаммеда Али продали на аукционе. Об этом сообщает Boxing Scene.
Покупателем трофея стал американский предприниматель и владелец клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Индианаполис Колтс» Джим Ирсэй. Он заплатил за пояс чемпиона мира 6,18 миллиона долларов.
Али завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в 1974 году, отправив в нокаут тяжеловеса Джорджа Формана. Их поединок в Киншасе был назван «Грохотом в джунглях». Противостояние, которое считают одним из самых знаковых поединков в боксе, проходило в условиях повышенной влажности.
Мохаммед Али дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он удерживал это звание с 1964 по 1966 год и с 1974 по 1978. Али шесть раз признавался «Боксером года». На счету американца 56 побед (37 — нокаутом) при пяти поражениях на профессиональном уровне.