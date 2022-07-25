Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе

Бизнесмен купил чемпионский пояс Мохаммеда Али на аукционе за 6,18 миллиона долларов

Чемпионский пояс американского боксера Мохаммеда Али продали на аукционе. Об этом сообщает Boxing Scene.

Покупателем трофея стал американский предприниматель и владелец клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Индианаполис Колтс» Джим Ирсэй. Он заплатил за пояс чемпиона мира 6,18 миллиона долларов.

Али завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в 1974 году, отправив в нокаут тяжеловеса Джорджа Формана. Их поединок в Киншасе был назван «Грохотом в джунглях». Противостояние, которое считают одним из самых знаковых поединков в боксе, проходило в условиях повышенной влажности.

Мохаммед Али дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он удерживал это звание с 1964 по 1966 год и с 1974 по 1978. Али шесть раз признавался «Боксером года». На счету американца 56 побед (37 — нокаутом) при пяти поражениях на профессиональном уровне.