Появились кадры с места смертельного ДТП в Башкирии

Очевидцы опубликовали кадры с места смертельного ДТП в Башкирии с шестью погибшими

Появились кадры с места смертельного ДТП с шестью погибшими в Башкирии. Запись публикует Mash Batash в своем Telegram-канале.

Об аварии стало известно ранее 25 июля. ЧП произошло на 1412 километре автодороги федерального значения М-5 недалеко от населенного пункта Кашкалаши Благоварского района.

По данным МЧС, в результате ДТП погибло шесть человек, еще 13 получили травмы. РЕН ТВ сообщает, что среди погибших числятся 55-летняя женщина и двое мужчин 20-ти и 32-х лет.

Движение на автодороге не затруднено. Разлива топлива нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.