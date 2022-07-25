Создан выявляющий биомаркеры болезней мозга искусственный интеллект

Scientific Reports: создан алгоритм для выявления новых биомаркеров болезней мозга

Команда американских специалистов из Центра тенденций Университета штата Джорджия разработали искусственный интеллект для выявления новых биомаркеров заболеваний мозга, например, болезнь Альцгеймера, шизофрению и аутизм. Выводы работы описаны в журнале Scientific Reports.

Для этого они создали специальный алгоритм искусственного интеллекта, которая через переработку огромного количества визуальных данных помогла обнаружить новые закономерности, вызванные различными психическими и неврологическими заболеваниями. Ученые загрузили в программу результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) более десяти тысяч человек. Большая база данных позволяет компьютеру научиться выявлять ранее неизвестные биомаркеры заболеваний мозга, что позволит выявлять заболевших на ранних стадиях и своевременно начинать лечение и профилактику таких болезней.

Ранее сотрудники Университета штата Огайо представили ожерелье-биосенсор, отслеживающее состояние здоровья и определяющее уровень различных химических показателей в организме.