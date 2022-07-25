Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Создан выявляющий биомаркеры болезней мозга искусственный интеллект

Scientific Reports: создан алгоритм для выявления новых биомаркеров болезней мозга

Фото: David Loh / Reuters

Команда американских специалистов из Центра тенденций Университета штата Джорджия разработали искусственный интеллект для выявления новых биомаркеров заболеваний мозга, например, болезнь Альцгеймера, шизофрению и аутизм. Выводы работы описаны в журнале Scientific Reports.

Для этого они создали специальный алгоритм искусственного интеллекта, которая через переработку огромного количества визуальных данных помогла обнаружить новые закономерности, вызванные различными психическими и неврологическими заболеваниями. Ученые загрузили в программу результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) более десяти тысяч человек. Большая база данных позволяет компьютеру научиться выявлять ранее неизвестные биомаркеры заболеваний мозга, что позволит выявлять заболевших на ранних стадиях и своевременно начинать лечение и профилактику таких болезней.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Ранее сотрудники Университета штата Огайо представили ожерелье-биосенсор, отслеживающее состояние здоровья и определяющее уровень различных химических показателей в организме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Байдена
Стало известно о проблемах с почками более чем у половины москвичей
Создан выявляющий биомаркеры болезней мозга искусственный интеллект
ФСБ задержала россиянина за продажу снаряда для крупнокалиберного оружия
45-килограммовая рыба выпрыгнула из воды и пронзила женщину острым рылом
В МЧС заявили об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Россиянкам назвали самые модные цвета волос на осень 2022 года
Бывший чемпион UFC описал ощущения от добивания лежащего соперника
В Израиле сообщили об убийстве старшего инженера-ракетчика КСИР
Багги с ребенком загорелся во время трюка на российском шоу и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.