Белый дом рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Байдена

Белый дом заявил, что у президента Байдена почти полностью исчезли симптомы COVID-19

У президента США Джо Байдена почти полностью исчезли симптомы COVID-19. О состоянии заболевшего коронавирусом американского лидера рассказал врач Белого дома Кевин О'Коннор.

По его словам, единственным преобладающим симптомом осталась лишь боль в горле. «Ринорея (насморк — прим. "Ленты.ру"), кашель и боли в теле значительно уменьшились. Голос остается немного низким. Пульс, кровяное давление, частота дыхания и температура остаются нормальными. Насыщение кислородом при комнатном воздухе — превосходное. Легкие остаются чистыми», — сообщил доктор.

Ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа рассказал, что здоровье Байдена улучшается. Джа подчеркнул, что у Байдена «вчера был хороший день, он чувствовал себя в порядке». Он добавил, что ни у одного из 17 человек, с которыми президент находился в тесном контакте, пока не обнаружили коронавирус.