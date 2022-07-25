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Стало известно об иске к Bosch из-за нарушения прав российских потребителей

«Известия»: ОПИ подала иск к компании Bosch из-за нарушения прав российских потребителей

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к немецкой компании Bosch в Химкинский городской суд из-за нарушения прав потребителей в связи с введенными в отношении России санкциями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исковое заявление.

Иск был подан к двум юридическим лицам, которые представляют Bosch на территории России. Речь идет об ООО «Роберт Бош», занимающейся импортом в Россию садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов. Также иск был подан к ООО «БСХ Бытовые приборы», которая отвечает за импорт и производство бытовой техники.

В иске говорится, что представители компании в России несут юридические обязанности перед потребителями. В частности, речь идет о замене недоброкачественного товара новыми той же марки, а также о других гарантийных обязательствах. В ОПИ заявили, что компанией нарушаются возложенные на нее обязанности и права российских потребителей.

По словам главы департамента корпоративных коммуникаций ООО «БСХ Бытовые приборы» Антона Рассадина, организации ничего неизвестно об иске. «Как только он к нам поступит, мы его внимательно изучим», — отметил он. Рассадин также заявил, что ООО «БСХ Бытовые приборы» по-прежнему исполняет все свои обязательства перед потребителями.

В марте сообщалось, что Bosch решила приостановить производственную деятельность в России, а также прекратить поставки в страну в связи со спецоперацией России на Украине. Компания прекратила поставки деталей для грузовых машин в Россию и российским клиентам из-за возможного использования их «в негражданских целях», говорится в сообщении. В Bosch идет проверка в связи с тем, что Россия якобы могла использовать детали для военных нужд.

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Марина Совина
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