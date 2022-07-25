Жители Конго отомстили ООН за неэффективность грабежом и разбоем

В Конго протестующие разграбили штаб миссии ООН, персонал эвакуирован на вертолетах

Протестующие отомстили сотрудникам миссии Организации Объединенных Наций (ООН) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) за неэффективность на протяжении 20 лет и разграбили ее штаб-квартиру, персонал эвакуирован на вертолетах. Об этом сообщает AFP.

Поводом для беспорядков, грабежей и разбоев стал визит главы сената ДРК Модеста Баити, который призвал сотрудников миссии ООН в регионе «собирать чемоданы», и обвинил миссию в неэффективной работе. 25 июля возвели баррикады в центре города Гома, в котором расположен штаб ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) и логистический центр.

Полиция попыталась противодействовать грабежам и беспорядкам с помощью слезоточивого газа, но попытки были тщетны. Предположительно, манифестация была организована гражданскими активистами из числа местных жителей и членами правящей партии страны «Союз за демократию и социальный прогресс».

Ранее в Германии раскрыли планы группы экстремистов, члены которой были задержаны в апреле. По словам источника издания Spiegel, они планировали похитить министра здравоохранения Карла Лаутербаха, устроить государственный переворот, восстановить конституцию 1871 года, свергнуть правительство и инициировать выборы нового состава кабмина, чтобы «возродить Германский рейх».