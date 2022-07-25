Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Жители Конго отомстили ООН за неэффективность грабежом и разбоем

В Конго протестующие разграбили штаб миссии ООН, персонал эвакуирован на вертолетах

Фото: Kenny Katombe / Reuters

Протестующие отомстили сотрудникам миссии Организации Объединенных Наций (ООН) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) за неэффективность на протяжении 20 лет и разграбили ее штаб-квартиру, персонал эвакуирован на вертолетах. Об этом сообщает AFP.

Поводом для беспорядков, грабежей и разбоев стал визит главы сената ДРК Модеста Баити, который призвал сотрудников миссии ООН в регионе «собирать чемоданы», и обвинил миссию в неэффективной работе. 25 июля возвели баррикады в центре города Гома, в котором расположен штаб ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) и логистический центр.

Полиция попыталась противодействовать грабежам и беспорядкам с помощью слезоточивого газа, но попытки были тщетны. Предположительно, манифестация была организована гражданскими активистами из числа местных жителей и членами правящей партии страны «Союз за демократию и социальный прогресс».

Ранее в Германии раскрыли планы группы экстремистов, члены которой были задержаны в апреле. По словам источника издания Spiegel, они планировали похитить министра здравоохранения Карла Лаутербаха, устроить государственный переворот, восстановить конституцию 1871 года, свергнуть правительство и инициировать выборы нового состава кабмина, чтобы «возродить Германский рейх».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о недостаточной ясности документов от Siemens
В сети появился трейлер мистического сериала «Закрыть гештальт»
Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на мине ВСУ
В Петербурге заметили катер с комплексом защиты танка «Армата»
ФСБ выявила созданную сотрудниками ГИБДД коррупционную схему
Труп девушки обнаружили в туалете железнодорожной станции в Подмосковье
Жители Конго отомстили ООН за неэффективность грабежом и разбоем
Экономист назвал главную причину остановки торгов японской валютой на Мосбирже
Россиянка поехала на отдых в плацкарте и назвала поездку пыткой
Умер актер из фильмов «Титаник» и «Омен» Дэвид Уорнер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.