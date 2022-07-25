Бывший чемпион UFC описал ощущения от добивания лежащего соперника

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что добивание соперника приносит приятные ощущения

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье описал ощущения от добивания лежащего соперника. Об этом он рассказал в эфире The Pivot Podcast.

43-летний тяжеловес вспомнил выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он отметил, что испытывал приятные ощущения, если ему удавалось добить лежащего на полу соперника. В пример он привел поединок против Стипе Миочича.

При этом бывший чемпион UFC подчеркнул, что сам оказывался на месте упавшего бойца. Он рассказал, что не помнит завершающий отрезок поединка против Джона Джонса за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе из-за жестких добивающих ударов оппонента.

Кормье не дерется с августа 2020-го. Он не сумел вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Миочичем. Американец становился чемпионом UFC, Strikeforce и XMMA. На его счету 22 победы при трех поражениях в карьере.