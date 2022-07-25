Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спорт

Бывший чемпион UFC описал ощущения от добивания лежащего соперника

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что добивание соперника приносит приятные ощущения

Фото: Chris Unger / Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье описал ощущения от добивания лежащего соперника. Об этом он рассказал в эфире The Pivot Podcast.

43-летний тяжеловес вспомнил выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он отметил, что испытывал приятные ощущения, если ему удавалось добить лежащего на полу соперника. В пример он привел поединок против Стипе Миочича.

При этом бывший чемпион UFC подчеркнул, что сам оказывался на месте упавшего бойца. Он рассказал, что не помнит завершающий отрезок поединка против Джона Джонса за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе из-за жестких добивающих ударов оппонента.

Кормье не дерется с августа 2020-го. Он не сумел вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Миочичем. Американец становился чемпионом UFC, Strikeforce и XMMA. На его счету 22 победы при трех поражениях в карьере.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Байдена
Стало известно о проблемах с почками более чем у половины москвичей
Создан выявляющий биомаркеры болезней мозга искусственный интеллект
ФСБ задержала россиянина за продажу снаряда для крупнокалиберного оружия
45-килограммовая рыба выпрыгнула из воды и пронзила женщину острым рылом
В МЧС заявили об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Россиянкам назвали самые модные цвета волос на осень 2022 года
Бывший чемпион UFC описал ощущения от добивания лежащего соперника
В Израиле сообщили об убийстве старшего инженера-ракетчика КСИР
Багги с ребенком загорелся во время трюка на российском шоу и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.