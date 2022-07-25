Вероятность военного конфликта между США и Китаем оценили

Политолог Дудаков заявил, что у США нет возможностей для открытого конфликта с Китаем

Китай и США рассматривают действия друг друга как провокацию, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Это может привести к открытому конфликту, считает специалист. Однако, по его словам, ни одной из сторон это пока не выгодно. О вероятности военного конфликта между США и Китаем политолог высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что силы КНР стали чаще и агрессивнее перехватывать американские суда в воздухе и на море. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

«Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет», — сказал американский генерал.

По словам Милли, китайские военные также стали «заметно более агрессивными». Военный отметил, что уже обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора с китайской стороной. Генерал Ли Цзочэн в ответ предостерег США от участия в «провокациях».

Ситуация патовая

«Мы сейчас наблюдаем нагнетаемую истерику в США по поводу военных учений Китая и китайской Народно-освободительной армии», — так расценил высказывание американского генерала Дудаков.

Политолог отметил, что сейчас Белый дом усиливает военную поддержку Тайваня. Кроме того, можно наблюдать все более активную череду поездок в Китай разнообразных представителей американского истеблишмента, обратил внимание Дудаков.

«Американцы все это делают как раз в ответ на усиливающуюся военную активность Китая и называют действия Китая провокацией, — отметил политолог. — В то время как Китай, безусловно, рассматривает как провокацию вот эту самую накачку оружием Тайваня, потому что для Китая, с точки зрения их официальной политики, Тайвань — это часть их страны, просто временно находящаяся под контролем прозападных, проамериканских сил».

Собственно говоря, это ситуация патовая. Мы видим, что обе стороны рассматривают действия друг друга как провокативные и, конечно, в какой-то момент это может привести к уже военной провокации и конфликту Малек Дудаков политолог-американст

Однако, считает специалист, сейчас открытый конфликт невыгоден ни одной из сторон.

«Война никогда никому невыгодна, тем не менее войны происходят. Есть точка зрения, что США искусственно пытается спровоцировать ситуацию на Тайване, но я с этим скорее не согласен, потому что, как мне кажется, Америка действительно боится, что может повториться украинский сценарий на Тайване», — заметил Дудаков.

У США на данный момент нет технических возможностей для такого поворота событий, считает политолог. Китай же не намерен подставляться, подчеркнул он. «Китай, безусловно, в том случае, если его спровоцируют на военные действия, пострадает. Очевидно, что это будут какие-то и военные потери, и санкции. Безусловно, ситуация ни для кого выигрышной не является», — так американист спрогнозировал ситуацию.

В апреле Марк Милли предупредил о росте вероятности крупного конфликта между мировыми державами. Военачальник отметил, что такие глобальные державы, как Китай и Россия, обладают внушительным военным потенциалом и стремятся внести коррективы в сложившийся мировой порядок.