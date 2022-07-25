Миф о тяге человека к бездумному перееданию научно опровергли

Психолог Джефф Бранстром: доказана способность человека интуитивно выбирать полезную еду

Британскими психологами была доказана способность человека выбирать полезную еду интуитивно, рассказал профессор факультета экспериментальной психологии Бристольского университета Джефф Бранстром. Исследование, в котором он и его коллеги-ученые научно опровергли миф о тяге к бездумному перееданию, цитирует «Би-би-си».

Изучать концепцию пищевого интеллекта Джефф Бранстром начал, побеседовав со своим другом, журналистом Марком Шацкером. Последний обратил внимание профессора на то, как дикие и одомашненные виды животных демонстрируют способность реагировать на дефицит питательных микроэлементов путем соответствующего изменения своего рациона.

Проверяя, есть ли такая черта и у людей, Бранстром и Шацкер показывали людям фотографии фруктов и овощей в разных сочетаниях, а затем просили респондентов выбрать предпочитаемую комбинацию. Участники исследования выбирали пары с наибольшим количеством питательных микроэлементов.

После Бранстром и его соавтор, кандидат медицинских наук Анника Флинн, изучили результаты исследований, проводившихся в предыдущие годы. В ходе одного из них в контролируемых условиях в течение четырех недель 20 человек выбирали рацион из множества ежедневных блюд разной калорийности. Никто из людей не пытался похудеть. В итоге, рассказал Бранстром, люди выбирали относительно маленькие порции пищи с более высокой калорийностью.

Затем ученые обратились к дополнительным данным Национального Агентства по продовольствию и питанию Великобритании (NDNS), собранным во время эксперимента, в рамках которого участникам предложили самостоятельно составлять свой рацион. «Люди выбирали меньшие порции пасты со сливочным сыром, которая является калорийной пищей, чем салата с большим количеством различных овощей, который относительно беден калориями», — привела Флинн пример, доказывающий, что люди не склонны к бездумному перееданию.

Бранстром указал на то, что в данных исследованиях люди не были осведомлены о калорийности блюд, а бессознательно оценивали их калорийность.

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