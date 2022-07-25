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В Кабардино-Балкарии наградили победителей конкурса «Эльбрусское кольцо»

Победителей всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» наградили в Тырнаузе

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

Победителей всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» наградили в Тырнаузе, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, участники заключительного этапа собрались на поляне Азау, чтобы выполнить заключительную задачу состязания, а именно —совершить восхождения на Эльбрус. Отмечается, что семи командам необходимо за два дня пройти 30 километров вверх и подняться на высоту 5642 метра.

В конечном счете победу одержали альпинисты Южного военного округа, а на втором месте оказалась команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. При этом замкнули тройку лидеров спецподразделения Западного военного округа.

Известно, что церемония торжественного закрытия прошла на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол».

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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