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В МВД Херсонской области отнеслись с иронией к обвинению в коллаборационизме

Сотрудники МВД Херсонской области отнеслись с иронией к обвинению в коллаборационизме

Фото: РИА Новости

Сотрудники Главного управления МВД Херсонской области отреагировали на обвинения в коллаборационизме, которые предъявила Генеральная прокуратура Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я один из этих сотрудников, это я знаю точно. Отношусь к этому с иронией. Никто по этому поводу не переживает», — заявил один из полицейских региона.

Еще один сотрудник ГУ МВД Херсонской области сказал, что готов встретить украинскую следственно-оперативную группу, которая собирается приехать для проведения допроса. «Обеспечим радушный прием», — пообещал он.

Ранее Генпрокуратура Украины предъявила обвинение в коллаборационизме 26 сотрудникам областного МВД. В Киеве уточнили, что эти лица добровольно заняли должности в новом ведомстве, сформированном в регионе. В сообщении офиса генерального прокурора также сказано, что Служба безопасности Украины (СБУ) будет вести досудебное расследование.

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Алевтина Запольская
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