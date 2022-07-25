В России прокомментировали восстановление рабочих контактов с ЕС

Постпред России в ЕС Чижов заявил, что Россия готова продолжать работу с Европой в будущем

Российская сторона даже в условиях мировой напряженности не планировала прекращать рабочие контакты со странами ЕС и в будущем готова взаимодействовать с Европой и продолжать работу на равноправной основе. О возможности восстановления совместной работы заявил представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«Говорить о каких-то среднесрочных, долгосрочных перспективах [сотрудничества] сложно, но, тем не менее, <...> это не означает, что Россия захлопывает дверь перед странами Евросоюза и намерена их за те санкции наказывать полным уходом с рынка ЕС. Мы готовы с ними взаимодействовать, но, разумеется, на равноправной основе, с учетом интересов друг друга», — прокомментировал постпред.

Ранее Чижов заявил о невозможности отказа ЕС от российского газа. «Если говорить серьезно о седьмом пакете санкций, то это может быть только газовый пакет. Но отказаться от российского газа ЕС явно не готов», — признал постпред. Он отметил, что эти дальнейшие попытки санкционного давления «отражают нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы».

21 июля ЕС ввел в действие очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Рестрикции предусматривают запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Помимо этого, ограничения распространились на 57 физических лиц и девять российских организаций.