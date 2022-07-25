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Бойцы UFC устроили драку в автобусе после турнира

Бойцы Александр Ракич и Джими Манува подрались в автобусе после турнира UFC в Лондоне
Александр Ракич

Александр Ракич. Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Австрийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Ракич и британец Джими Манува устроили драку в автобусе после турнира UFC Fight Night 208 в Лондоне. Об этом сообщает LowKickMMA.

Ракич заявил, что Манува сначала что-то сказал ему, а затем ударил предплечьем по шее. Британец ответил, что не бил соперника, а дал ему пощечину за слова в свой адрес. «Ранее я говорил, что дам ему пощечину, когда увижу его. Он проходил мимо, и я сказал ему: "Что скажешь сейчас?". Он был потерян. Он попытался пройти, поэтому я ударил его», — поделился Манува.

В 2019 году Ракич победил Мануву на UFC Fight Night 153 в Стокгольме (Швеция). Австриец нокаутировал соперника на 42-й секунде боя.

На счету 30-летнего Ракича 14 побед при трех поражениях. В активе 42-летнего Манувы 16 побед при шести поражениях.

Дарья Коршунова
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