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Тело упавшего в ущелье в Приэльбрусье россиянина нашли

МЧС: найдено тело туриста, упавшего в ущелье на горе Бука-Баши на высоте 2,5 тыс. метров

Фото: МЧС / 07.mchs.gov.ru

Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье на горе Бука-Баши в Приэльбрусье на высоте 2,5 тысяч метров. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике на своей странице во «ВКонтакте».

«Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга без признаков жизни», — подтвердили в ведомстве. Уточняется, что погибшего спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов.

В пресс-службе добавили, что еще двум участникам туристической группы также потребовалась помощь для спуска с горы.

Возобновить работы спасатели планируют с наступлением светлого времени суток. Группа, в которой состоял турист, состоит из девяти человек. Свой маршрут в МЧС России они не регистрировали.

Ранее сообщалось, что другой российский турист, который пропал во время восхождения на Эльбрус, обнаружен мертвым спустя три дня поисков. Он отправился в одиночку на восхождение на Эльбрус и не вернулся с маршрута — о пропаже мужчины в МЧС заявили его родственники. Тело мужчины 1964 года рождения из Вологодской области обнаружили на высоте 5,3 тысячи метров.

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Марина Совина
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