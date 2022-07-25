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Российский депутат улетела в Грузию после возбуждения против нее дела о фейках

Новосибирский депутат Пирогова улетела в Грузию после возбуждения против нее дела о фейках
Хельга Пирогова

Хельга Пирогова. Фото: Совет Депутатов города Новосибирска

Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова улетела в Грузию после возбуждения против нее уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на коллегу политика Светлану Каверзину.

«Она не в стране [России], она в Грузии», — заявила собеседница агентства, указав, что узнала это от самой Пироговой.

Отмечается, что дозвониться до Пироговой лично журналистам агентства не удалось. Ее адвокат Егор Солунин заверил, что не располагает данными об отъезде своей подзащитной.

Допрос Пироговой по делу о фейках был назначен на утро понедельника, 25 июля. В случае неявки она может быть объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело против Хельги Пироговой по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Отмечается, что Пирогова 15 июля опубликовала в соцсети негативный комментарий с фейковой информацией о погибших российских военнослужащих.

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Игорь Дмитров
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