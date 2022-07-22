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На новосибирского депутата завели дело за фейк о Вооруженных силах России

СКР возбудил дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой за фейк о ВС РФ
Начало событий в новости Глава СКР поручил возбудить дело против новосибирского депутата
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против депутата Совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой после ее высказывания ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование началось по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Парламентарию вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Пирогова 15 июля в соцсети опубликовала негативный комментарий с фейковой информацией о погибших российских военнослужащих.

На нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ. После составления протокола женщину отпустили из правоохранительных органов домой.

Пирогова в соцсетях высказалась о погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих; позже она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал публикацию Пироговой «абсолютно циничной выходкой».

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Любовь Ширижик
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