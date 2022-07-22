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Глава СКР поручил возбудить дело против новосибирского депутата

Глава СКР поручил возбудить дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой

Фото: Russian Investigative Committee / Global Look Press

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой. Ранее на фигурантку уже составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС). Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 22 июля, сообщили в СКР.

По данным ведомства, Бастрыкин дал соответствующее поручение руководителю следственного управления СКР по Новосибирской области; ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате комитета. До этого депутаты из Новосибирской области обратились к главе СКР с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Пироговой в связи с опубликованным ею негативным комментарием в соцсети о погибших российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации (ВС) РФ. После составления протокола женщину отпустили из правоохранительных органов домой.

Хельга Пирогова в соцсетях высказалась о погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих; позже она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал публикацию Пироговой «абсолютно циничной выходкой».

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Леонид Микуляк
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