Глава СКР поручил возбудить дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой. Ранее на фигурантку уже составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС). Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 22 июля, сообщили в СКР.

По данным ведомства, Бастрыкин дал соответствующее поручение руководителю следственного управления СКР по Новосибирской области; ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате комитета. До этого депутаты из Новосибирской области обратились к главе СКР с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Пироговой в связи с опубликованным ею негативным комментарием в соцсети о погибших российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации (ВС) РФ. После составления протокола женщину отпустили из правоохранительных органов домой.

Хельга Пирогова в соцсетях высказалась о погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих; позже она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал публикацию Пироговой «абсолютно циничной выходкой».