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Защита бывшего замглавы МЧС России заявила о неконкретности обвинения

«Ъ»: защита арестованного экс-замглавы МЧС РФ Гуровича заявила о неконкретности обвинения
Андрей Гурович

Андрей Гурович. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Защита арестованного бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича заявила о неконкретности обвинения, которое следователь уточнить отказывается — он избегает встречи с адвокатами обвиняемого. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, адвокаты уже почти две недели не могут попасть в так называемый Кремлевский централ, в котором находится Гурович. О том, что обвинение лишено конкретики, защита экс-замминистра заявляла еще 13 июля. По мнению адвокатов, без позиции следователя невозможно понять, в чем заключается суть предъявленного Гуровичу обвинения.

Ранее бывший замглавы МЧС России Гурович, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, предложил заменить ему тюремный срок участием в спецоперации.

Экс-замминистра задержали 13 июля: по данным Следственного комитета России, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области выделили более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для пациентов с коронавирусом, однако учреждение оказалось непригодным для использования по назначению и было демонтировано. Следствие полагает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял «мер к эффективному использованию бюджетных средств». Ущерб по его делу оценивается в 323 миллиона рублей.

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Леонид Микуляк
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