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В Херсонской области заявили о прекращении существования Украины

Замглавы Херсонской администрации Стремоусов: Украины как государства больше не существует

Фото: РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украины как государства уже не существует, на территории страны происходит разворовывание западных денег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украины как государства фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает», — отметил представитель региона.

23 июля пресс-служба администрации области рассказала о создании избирательной комиссии для проведения референдума по вхождению в состав России, который должен пройти в начале осени. Замглавы администрации Екатерина Губарева назвала голосование легальным инструментом вернуть народу его землю.

Ранее Стремоусов заявил, что регион является «безвозвратно российским» и подчеркнул, что нужно осознать, что «Украина закончилась» и необходимо начать перестраиваться.

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Марина Совина
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