Игрок клуба НХЛ спас пилота потерпевшего крушение самолета

Хоккеист «Монреаля» Пол Байрон помог спасти пилота потерпевшего крушение в Канаде самолета

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон помог спасти пилота гидросамолета, потерпевшего крушение в Канаде. Об этом игрок сообщил в Twitter.

По информации RDC, Байрон рыбачил на озере с членами семьи и друзьями, когда недалеко от них совершил аварийную посадку гидросамолет. Спортсмен подчеркнул, что первым к месту крушения добрался бывший хоккеист Серж Лабель, который ехал на гидроцикле. «Мой тесть, зять и друг семьи помогали Сержу в спасении как могли. Серж — герой! Всем спасибо за приятные слова. Желаю пилоту всего наилучшего в выздоровлении», — написал Байрон.

Пилот был доставлен на берег, после чего его госпитализировали. Несмотря на тяжелые травмы, его жизни ничего не угрожает.

33-летний Байрон выступает за «Монреаль» с сезона-2015/2016. Всего за карьеру в НХЛ он провел 521 матч и отметился 98 заброшенными шайбами.