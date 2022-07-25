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Немецкий министр обвинил Россию в «коварной игре» против Европы

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Россия ведет «коварную игру» против Европы, сокращая поставки газа

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Россия ведет «коварную игру» против Европы, объявляя о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток», заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По мнению немецкого политика, Москва нарушает договоры и обвиняет других. Он считает, что Россия ведет «коварную игру», в результате чего неопределенность и цены растут. «Мы противостоим этому единством и целенаправленными действиями. Мы принимаем меры предосторожности, чтобы пережить зиму», — подчеркнул он.

Хабек добавил, что Германия активно работает над строительством инфраструктуры СПГ «на сверхвысоких скоростях», заполнением газохранилищ и сокращением потребления. «Ясно одно: потребление газа должно снизиться, газохранилища должны быть заполнены», — добавил он.

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О возобновлении поставок газа в Европу по «Северному потоку» 21 июля сообщила компания-оператор Nord Stream AG. Приостановка была плановой, работы длились десять дней, но еще до этой даты объемы прокачки были сокращены: российская сторона объясняла это невозможностью вернуть турбину, находившуюся на ремонте в Канаде.

Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза, и предложил запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.

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Марина Совина
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