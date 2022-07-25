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IKEA возобновила распродажу в России

IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров перед окончательным уходом из России

Фото: Rene Traut / Imago Images / Globallookpress

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров со складов. Об этой сообщили на сайте ретейлера.

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — сообщили в компании. Однако прежде, чем перейти к оформлению заказов, россиянам придется встать в электронную очередь. Получить товары можно только в тех городах, где есть магазины IKEA — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, а также в радиусе 50 километров от них.

Распродажа перед окончательным уходом IKEA из России началась 5 июля, однако практически сразу после старта сайт компании сломался, не выдержав наплыва покупателей. При этом отдельным клиентам удалось оформить и оплатить заказ.

В пятницу, 22 июля, компания снова приостановила возможность совершать покупки на сайте. Ранее распродажу уже прерывали на выходных с 8 по 10 и с 15 по 17 июля.

Нина Ташевская
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