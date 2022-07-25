Индия перебросила на границу с Китаем в Ладакхе истребители Rafale

Индия перебросила на границу с Китаем в Ладакхе новейшие многоцелевые истребители Rafale

Индия перебросила на границу с Китаем новейшие многоцелевые истребители Rafale («Рафаль») на аэродромы в секторе Ладакх. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на военные источники.

В Нью-Дели приняли решение о передислокации военных самолетов на границу в связи с опасными полетами в непосредственной близости от нее истребителей военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что является нарушением выработанных КНР и Индией взаимных мер доверия в районе Ладакха.

Источники указали, что полеты китайских самолетов в 10 километрах от индийской границы участились с конца июня. Они продолжались и после состоявшегося 17 июля очередного раунда индийско-китайских переговоров на уровне командующих армейскими корпусами о разъединении войск в этой пограничной области.

16 июня 2020 года 20 солдат индийской армии погибли, предположительно, в результате драк с применением камней и железных палок на спорной границе Индии и Китая. Некоторые индийские солдаты, спасаясь, прыгали в реку Галван с большой высоты, получив при этом травмы. Перед этим индийские СМИ сообщали о 43 пострадавших китайцах (включая погибших и тяжело раненых). Стороны обвиняют друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

В настоящее время две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

В этом же году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул двусторонний вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тысяч квадратных километров в районах Ладакх и Аксайчин.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.