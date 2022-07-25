76-летнего пенсионера жестоко избили из-за наушников в центре Москвы

Двое мужчин жестоко избили пенсионера из-за наушников в Пресненском районе Москвы

Двое мужчин жестоко избили 76-летнего пенсионера из-за телефона и наушников на улице Звенигородское шоссе в Пресненском районе в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Предварительно удалось установить, что пожилой москвич прогуливался и слушал музыку. В какой-то момент к нему подошли мужчины в возрасте 31 и 35 лет. Они набросились на пенсионера, нанесли ему несколько ударов в область туловища.

После этого они отняли у пожилого гражданина сумку с личными вещами, наушники и телефон. Материальный ущерб составил 23 тысячи рублей.

В короткие сроки обидчиков пенсионера удалось задержать. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж»). Им уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее житель Ставрополя избил ногами нарисовавшего литеру Z на соседском заборе пенсионера. Пострадавший пожилой россиянин хотел предупредить о своем намерении и звонил в домофон. Когда пенсионер стал рисовать символ, неожиданно вышел сосед и набросился на него с кулаками.