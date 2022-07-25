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Десятки человек эвакуировали в Японии из-за извержения вулкана

NHK: 33 человека эвакуировали из префектуры Кагосима из-за извержения вулкана Сакурадзима

Фото: Kyodo / Reuters

Из района извержения вулкана Сакурадзима на юго-западе Японии эвакуированы 33 человека. Об этом сообщает телеканал NHK.

После того, как уровень опасности был повышен до пятого — самого высокого — эвакуация была объявлена для 51 человека из 33 семей в радиусе трех километров от вулкана. Однако покинули опасную зону только 33 человека.

Телеканал отмечает, что радиусе 2,5 километра зафиксирован выброс вулканических камней, возможен сход пирокластических потоков.

Ранее сообщалось, что на полуострове Осуми острова Кюсю, Япония, началось извержение вулкана Сакурадзима. На опубликованных в сети кадрах заметно, как из кратера выходят раскаленная лава, дым и пепел.

До этого жителей некоторых районов Камчатского края предупредили о пеплопадах с вулкана Карымского. Так, в ночь на 14 июля был зафиксирован выброс столба пепла на высоту до 8,5 километра, который осел на близлежащих территориях. При этом сам вулкан достигает 1469 метров.

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Марина Совина
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