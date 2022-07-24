В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима

В регионе Японии из-за извержения вулкана Сакурадзима ввели повышенный уровень опасности

На полуострове Осуми острова Кюсю, Япония, началось извержение вулкана Сакурадзима. Об этом сообщает телеканал NHK.

На размещенных в сети кадрах заметно, как из кратера выходят раскаленная лава, дым и пепел. В связи с повышенной вулканической активностью метеорологическое управление страны ввело повышенный, пятый, уровень опасности. Уточняется, что на прилегающих территориях проводится частичная эвакуация местных жителей.

Ранее жителей некоторых районов Камчатского края предупредили о пеплопадах с вулкана Карымского. Так, в ночь на 14 июля был зафиксирован выброс столба пепла на высоту до 8,5 километра, который осел на близлежащих территориях. При этом сам вулкан достигает 1469 метров.

8 июля глава камчатского региона Владимир Солодов сообщил об экстренной посадке вертолета в кальдере вулкана Узон. Воздушное судно следовало в Долину Гейзеров, однако по пути командир заметил техническую неисправность и был вынужден осуществить аварийную посадку. На борту были дети школьного возраста, пострадавших не выявлено.