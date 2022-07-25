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В Японии выявили первый случай оспы обезьян

Вернувшийся из Европы мужчина первым привез в Японию оспу обезьян

Фото: Lukas Barth / Reuters

Япония выявила первый случай заражения вирусом оспы обезьян в Токио, сообщает Reuters cо ссылкой на губернатора столицы.

Первым зараженным человеком оказался 30-летний мужчина, который вернулся из Европы. В настоящее время он находится в больнице, рассказала журналистам губернатор Токио Юрико Койке.

23 июля Всемирная организация здравоохранения заявила, что быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. По данным на 25 июля было зарегистрировано более 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах и пять смертей в Африке.

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Роспотребнадзор 24 июля заявил, что необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян нет. Ведомство принимает все необходимые меры для противодействия инфекции. Риск ввоза заболевания из-за границы минимизирован, на российской границе установлен отдельный санитарно-карантинный контроль.

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Юлия Мискевич
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