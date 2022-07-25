Российская пенсионерка «лечила» катаракту сахаром

«Лечившей» катаракту сахаром 93-летней труженице тыла Егоровой вернули зрение в Хабаровске

93-летней труженице тыла, которая пыталась вылечить катаракту сахаром, вернули зрение в Хабаровске. Об этом сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

Как рассказал чиновник, российская пенсионерка «лечила» катаракту сахарным песком в полной уверенности, что это поможет, такому способу ее учила мачеха в 1938 году. Операция прошла успешно. По словам врача-офтальмолога Анны Егоровой, пожилая женина теперь видит хорошо с учетом возраста.

Историю о труженице тыла Никонову рассказала пенсионерка из поселка Хор. Медики предложили провести обследование и лечение. «Сама Анна Ивановна заявила, что может даже вернется к любимому делу — вязанию», — добавил зампред.

Ранее в Чите врачи краевой клинической больницы неделю пытались лечить осколочный перелом ключицы у двухлетней девочки мазью от ушибов. По словам матери ребенка, дочь госпитализировали после того, как она упала со стульчика для кормления. В больнице девочке сделали рентген, врачи поставили диагноз — ушиб и назначили воротник Шанца и обезболивающую мазь. Однако вскоре обнаружилось, что у ребенка перелом ключицы со смещением.