В ЛНР сообщили о попытке «Кракена» прорвать оборону у Харькова

НМ ЛНР сообщила о попытке «Кракена» прорвать оборону на харьковском направлении

Украинская националистическая группировка «Кракен» попыталась прорвать оборону на Харьковском направлении. Об этом сообщил командир 206-го стрелкового полка Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) с позывным «Апостол», передает РИА Новости.

«Подразделение, всем нам известное, "Кракен" имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел», — рассказал командир.

По его словам, союзные силы остановили украинских военных на ближайших подступах к опорным пунктам. Артиллерия нанесла нацгруппировке максимальное огневое поражение, сказал командир, после чего «Кракен» был вынужден отказаться от изначального плана по продвижению к границам России.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по пунктам временной дислокации украинской 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен». Он находился в Харькове, тогда российские военные уничтожили до 200 бойцов ВСУ.