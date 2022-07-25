Бывшего вора в законе Сашу Кушнера задержали в Минске за организацию убийства

Экс-вора в законе Кушнера задержали за покушение на преемника лидера преступного мира РФ

В Минске сотрудниками белорусских правоохранительных органов задержан 55-летний Александр Кушнеров, известный в криминальном мире как бывший вор в законе Саша Кушнер или Саня Белорус. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает «Прайм Крайм».

По информации издания, задержание авторитета произошло 19 июля. Кушнерова заподозрили в попытке организации покушения на вора в законе Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), которого называют преемником лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). По данным белорусских силовиков, авторитет искал на территории республики людей, способных устранить Когуашвили.

Александр Кушнеров уроженец белорусского Гомеля. Большую часть жизни он провел за решеткой. Воровскую корону получил в 2011 году в московском ресторане «Каретный двор». Тогда же начался его конфликт с Бадри Когуашвили, который с рядом других воров не признал коронацию белоруса.

Долгое время его считали главным вором в законе Белоруссии. В 2021 году в Минске он сопровождал двух представителей российского криминального авторитета, обеспечивая их безопасность во время пребывания в Белоруссии. Во время задержания спецназом он отбивался от силовиков ножом.

18 января 2021 года сообщалось, что грузинский вор в законе Миндия Горадзе, известный в криминальных кругах как Лавасоглы Батумский, стал внешним куратором криминального мира Белоруссии.