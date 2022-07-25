Психотерапевт назвала лень симптомом опасного психического состояния

Психотерапевт Потапова: постоянная лень является симптомом абулии

Постоянная лень является симптомом опасного психического состояния — абулии, сообщила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Потапова. Способ распознать его и отличить от обычной лени она назвала в интервью для «Доктор Питер».

По словам врача, многие люди время от времени ленятся, особенно, после выполнения сложной работы, однако если нежелание чем-либо заниматься не отступает, можно заподозрить у себя абулию — патологическое отсутствие воли.

Потапова перечислила основные ее симптомы: отсутствие мотивации и целей, а также нежелание подниматься с кровати. Иногда, добавила она, человек с не самой ярко выраженной абулией может строить воздушные замки, как Манилов из «Мертвых душ», но предпринимать никаких действий для достижения желаемого не будет. Психолог подчеркнула, что со временем больной будет все больше впадать в апатию, а его способность концентрироваться заметно ослабеет.

Потапова объяснила, что часто это заболевание возникает из-за психологических причин, например, если в детстве волю ребенка подавляли. Тревожно-мнительные личности также подвержены подобной проблеме, поскольку из-за своих болезненных сомнений они не могут сделать выбор и в результате оказываются не могут совершать действия.

Чтобы отличить обычную лень от абулии, психотерапевт дала совет проанализировать типичное эмоциональное состояние и образ жизни человека. Если прежде активный и жизнерадостный, он становится замкнутым и неактивным, а также перестает выполнять обязанности в течение длительного времени, то это повод обратиться к специалисту, обратила внимание она.

Врач также отметила, что долговременная лень не возникает из ниоткуда и часто свидетельствует о развитии психических расстройств. Однако немного лениться и делать перерывы в работе абсолютно нормально и даже полезно, успокоила Потапова.

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