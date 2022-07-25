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Предложен новый способ борьбы с опасной инфекцией

В Университете Шеффилда предложили использовать ингибиторы эндонуклеаз для лечения малярии

Фото: Craig Lassig / Reuters

Ученые Шеффилдского университета в Великобритании показали, что препараты, которые нацелены на специфический фермент малярийного плазмодия, называемый эндонуклеазой FEN, могут быть новым эффективным способом борьбы со смертельно опасной малярией. Кратко о результатах исследования сообщается в пресс-релизе, доступном на MedicalXpress.

Эндонуклеаза FEN (англ. Flap endonucleases) — это фермент, который катализирует репарацию, то есть восстановление ДНК. Известно, что человеческая FEN препятствует действию противоопухолевых препаратов, которые повреждают ДНК раковых клеток. Чтобы изучить структуру малярийной эндонуклеазы и определить механизм ее действия на ДНК, исследователи воспользовались ускорительным комплексом Diamond Light Source в графстве Оксфордшир, который является источником синхротронного излучения.

Оказалось, что, когда эндонуклеаза перестает взаимодействовать с ДНК из-за действия ингибиторов, геном малярийного плазмодия больше не может восстанавливаться и быстро разрушается, что приводит к гибели патогенного микроорганизма. Таким образом, исследователи предлагают потенциальную терапию, основанную на подавлении активности эндонуклеазы паразита. Предполагается, что этот подход будет особенно эффективным по сравнению с традиционными методами лечения, например, хинином или хлорхинином.

Малярия — смертельно опасная инфекция, переносимая комарами. Хотя это заболевание можно предотвратить и лечить, оно остается основной причиной смерти во всем мире: по оценкам, число смертей от малярии только в 2020 году составило 627 тысяч. Большинство погибших являются детьми, жившими в неблагополучных африканских странах.

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Леонид Немов
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