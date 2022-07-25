Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Конго Гакоссо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее прибыл с визитом в Республику Конго, встретился с главой МИД страны Жан-Клодом Гакоссо. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Конголезский коллега, который получал высшее образование в Ленинградском (сегодня — Санкт-Петербургском) государственном университете, поприветствовал Лаврова на русском языке. «Привет, дорогой! Как жизнь молодая?» — обратился Гакоссо к главе МИД РФ. Лавров ответил, что у него все хорошо.

При этом российский министр пожаловался, что одиноко провел ночь перед переговорами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эта поездка Лаврова — «первый визит министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго». Российский министр прибыл в город Ойо, где проживает племя мбоши, из которого происходит и нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо.