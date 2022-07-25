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Лавров прибыл в Конго

Захарова сообщила, что глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Республику Конго

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Конго. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что этот визит — «первый визит министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго». Российский министр прибыл в город Ойо, где проживает племя мбоши, из которого происходит и нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо.

Захарова также рассказала, что после обретения независимости от Франции Республика Конго развивала дружеские отношения с Советским Союзом. Страны поддерживали друг друга на международной арене, советские специалисты помогали становлению независимой республики, в том числе возводили инфраструктурные объекты в стране, отметила она.

Ранее Сергей Лавров посетил Египет. Этот визит открыл большое африканское турне российского министра, которое продлится до 28 июля. Также он посетит Эфиопию и Уганду.

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Марина Совина
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