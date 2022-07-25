Стало известно имя «Мисс Россия» 2022 года

Анна Линникова из Оренбурга победила в конкурсе «Мисс Россия-2022»

Представительница Оренбурга Анна Линникова победила в конкурсе «Мисс Россия-2022», финал которого прошел в Москве. Об этом говорится в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнили организаторы, звание первой вице-мисс 2022 года присвоили Анне Будаевой из Республики Чувашия. Второй вице-мисс названа Дарья Немаева из Хабаровского края. «Победительницей и новой обладательницей короны стала Анна Линникова из Оренбурга», — говорится в сообщении.

По данным News.ru, 22-летняя Линникова учится на втором курсе PR-отделения университета технологий управления и экономики в Петербурге. Она увлекается шитьем и изучением французского языка.

Девушка работает моделью и мечтает путешествовать. Она считает, что титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».

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