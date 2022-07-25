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В тату-салоне Испании выявили очаг заражения оспой обезьян

RTVE: на юге Испании обнаружили связанную с тату-салоном вспышку оспы обезьян

Фото: Sudipta Das / Globallookpress.com

В тату-салоне на юге Испании выявили очаг заражения оспой обезьян. Как минимум у 12 человек обнаружили признаки заболевания, пишет испанское RTVE.

Органы здравоохранения Андалусии связывают вспышку с салоном в провинции Кадис, проверка учреждения уже была проведена. В качестве превентивных мер местные власти решили закрыть салон. Министерство здравоохранения страны призвало население помнить о том, что для нанесения тату или пирсинга нужно находить салоны, которые не будут создавать рисков для клиентов или самих работников.

В конце мая также сообщалось, что очаг распространения оспы обезьян возник в одной из испанских саун, которую традиционно посещают гомосексуалы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила о чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян после того, как стало известно о более чем 16 тысячах случаях заболевания в 75 странах мира.

Виктория Кондратьева
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