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Испанский Минздрав выявил в гей-сауне Мадрида очаг заражения оспой обезьян

Daily Express: гей-сауна в Мадриде стала очагом заражения оспой обезьян

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Сауна для людей нетрадиционной ориентации, которая расположена в одном из районов столицы Испании, стала предполагаемым очагом заражения оспой обезьян. Об этом сообщает британская газета Daily Express с ссылкой на испанский Минздрав.

По информации руководителя службы здравоохранения Мадрида Энрике Руис, из 30 случаев заражения оспой обезьян по всей Испании 24 относится к вспышке в одном из заведений, которое среди местных известно как гей-сауна. Минздрав выявил этот факт после первичного опроса больных.

«Департамент здравоохранения проведет более тщательный анализ… чтобы контролировать передачу инфекции, прервать цепочку заражений и попытаться насколько возможно уменьшить распространение этого вируса», — заявил Руис.

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Ранее британские медики выпустили рекомендации для людей, контактировавших с больными оспой обезьян, призвав их самоизолироваться на 21 день. Тем, кто подвержен риску заражения оспой, посоветовали держаться подальше от уязвимых групп: беременных женщин, детей в возрасте до 12 лет и людей с подавленным иммунитетом.

22 мая ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 проводится исследование. Оспа обезьян является эндемической в ряде стран Африки, среди которых Бенин, Габон, Кот-д'Ивуар, Конго, Сьерра-Леоне.

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Дмитрий Сотак
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