Военное правительство в Мьянме казнило своих политических оппонентов

NYT: захватившие власть в Мьянме военные казнили четверых активистов-демократов

Военные, захватившие власть в Мьянме, сообщили о казни своих оппонентов, четверых популярных в стране активистов-демократов. Об этом сообщило издание New York Times.

Среди казненных оказался избранный член парламента — бывший хип-хоп-исполнитель У Пхё Зея Тоу. Все четверо были осуждены на закрытых судебных процессах, без присутствия адвокатов. Их казни также прошли тайно.

Приговор привели в действие через повешение в печально известной мьянмарской тюрьме Инсейн на окраине Янгона, крупнейшего города страны. Официально политические деятели были наказаны за «жестокие и бесчеловечные террористические акты», пишет газета.

1 февраля 2021 года командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Солдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина.

Кроме него в плен попали Аун Сан Су Чжи, занимавшая пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру) и главы МИД, а также другие сторонники Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.