Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Военное правительство в Мьянме казнило своих политических оппонентов

NYT: захватившие власть в Мьянме военные казнили четверых активистов-демократов

Фото: Hkun Lat / Getty Images

Военные, захватившие власть в Мьянме, сообщили о казни своих оппонентов, четверых популярных в стране активистов-демократов. Об этом сообщило издание New York Times.

Среди казненных оказался избранный член парламента — бывший хип-хоп-исполнитель У Пхё Зея Тоу. Все четверо были осуждены на закрытых судебных процессах, без присутствия адвокатов. Их казни также прошли тайно.

Приговор привели в действие через повешение в печально известной мьянмарской тюрьме Инсейн на окраине Янгона, крупнейшего города страны. Официально политические деятели были наказаны за «жестокие и бесчеловечные террористические акты», пишет газета.

1 февраля 2021 года командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Солдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина.

Кроме него в плен попали Аун Сан Су Чжи, занимавшая пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру) и главы МИД, а также другие сторонники Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о срыве высадки диверсантов ВСУ в Днепровском лимане
Песков рассказал о мерах по борьбе с жарой в Кремле
Молдавия высказалась об опасности украинского конфликта для страны
Украина получила три ЗРК «Гепард» от Германии
На Украине введут уголовную ответственность за участие в российских референдумах
МИД КНР призвал США перестать насаждать теории об угрозе Китая
Названы цены на вещи H&M на время распродажи в России
Пушков предрек сложное будущее для Германии
Координационный центр по вопросу зерна в Стамбуле возглавит турецкий адмирал
Подросток рассказал об устроенном в православной гимназии взрыве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.