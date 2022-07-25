Российские авиакомпании опровергли смягчение санкций Евросоюза

«Ъ»: российские авиакомпании отказались считать уточнение санкций ЕС смягчением

Уточнение санкций ЕС в отношении российской авиаотрасли, о котором европейские власти объявили 22 июля, не стало их смягчением. К такому выводу пришли российские авиакомпании после изучения деталей изменений, пишет «Коммерсантъ».

По словам источника издания, в одной из компаний-перевозчиков в ходе совещания с юристами и техническими специалистами сделали вывод, что нет оснований считать новую редакцию возможностью возобновить официальные отношения с поставщиками.

Он пояснил, что в тексте нет ничего опровергающего предыдущие запреты, а значит, отказываться от них у поставщиков нет повода. Впрочем, многое будет зависеть от того, как иностранные компании и регуляторы будут трактовать документ.

Само «смягчение» состояло в том, что ЕС разрешает обмен технической информацией с российскими авиакомпаниями, если это нужно «для установления технических стандартов в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО)».

Другой собеседник, чье мнение приводится в статье, напомнил, что регламенты ИКАО остаются довольно общим местом. Их суть в том, что для стран-участниц организации безопасность полетов должна являться высшим приоритетом. Однако техстандарты ИКАО не касаются отношений эксплуатанта и поставщика, если последние решат избежать наказания за сотрудничество в рамках санкционного режима, им придется заручиться подробным разъяснением со стороны Евросоюза.

Источник издания на лизинговом рынке также заметил, что, по его мнению, речь идет исключительно об обеспечении владельца самолета технической информацией — это цикл взлетов-посадок, количество летных часов, наработки вспомогательных силовых установок и другие данные. При этом обмен подобной информацией все последние месяцы не прекращался, так что уточнение санкций только позволит проводить его на официальных основаниях.

Два юриста из международных компаний считают, что таким образом руководство Евросоюза хочет снизить опасность репутационных рисков для иностранных производителей в случае инцидентов. В свою очередь директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак уверен, что корректировка санкций связана с приведением их в соответствие с другими документами и очень мало имеет отношения к практическим аспектам эксплуатации воздушных судов.

Почти сразу после ввода российских войск на территорию Украины Boeing и Airbus отказались от сотрудничества с российскими авиакомпаниями как в поставке новых самолетов, так и в обслуживании имеющихся. Иностранные компании потребовали от российских перевозчиков вернуть самолеты, однако российские власти разрешили перевести лайнеры в отечественный реестр.

В настоящее время план развития российской авиаотрасли подразумевает использование иностранных самолетов до момента, пока в авиакомпании не начнут массово поступать новые отечественные лайнеры. Детали для бортов зарубежного производства предполагается частично завозить для параллельного импорта, частично производить на отечественных предприятиях, а также разбирать на детали отдельные самолеты (каннибализация).

Главным образом правительство рассчитывает на новые лайнеры Sukhoi Superjet New и МС-21 с высокой степенью локализации. В то же время ни один из них еще не получил необходимые сертификаты, их испытания продолжаются. Также предполагается поставка в авиакомпании самолетов Ту-214, хотя в этом случае существенно ограничен масштаб производства, которое не поддается модернизации.