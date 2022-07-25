Украинские АЭС заподозрили в работе в режиме высокой нагрузки

Аналитик Кондратьев заявил о работе украинских АЭС в тяжелом режиме

Украинские АЭС сегодня работают в режиме высокой нагрузки, поскольку многие тепловые электростанции в стране либо не функционируют из-за нахождения в зоне боевых действий, либо испытывают трудности ввиду отсутствия запасов угля. Это вызывает обеспокоенность ядерной безопасностью Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик, заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

В мае генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на территории Запорожской АЭС в Энергодаре находилось порядка 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. 27 июня власти Украины объявили о выходе из двух соглашений с Россией, касающихся сферы ядерной безопасности. Об этом на своем сайте сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Препятствие для проверки

Уже несколько месяцев не поступает подробной информации о том, как функционирует Запорожская АЭС и что стало с запасами плутония и урана.

«Я не встречал никакой информации о том, что там сейчас происходит, были ли те запасы, — сказал аналитик. — Ключевая сложность в международном аудите сохраняется и неизвестно, будет ли решена: Украина просто не дает МАГАТЭ разрешения на посещение АЭС ни со стороны России, ни со стороны Украины. А, поскольку организация рассматривает Запорожскую АЭС как станцию, управляемую "Энергоатомом", пойти в обход она не может».

Между тем, проведение аудита, как считает Кондратьев, необходимо ввиду существенных запасов ядерных материалов, о наличии которых заявляли и в самом МАГАТЭ.

«Сложно сказать, почему Украина не дает разрешения. Может, есть, что скрывать. Но, с другой стороны, это, в принципе, такая достаточно распространенная сегодня практика: как только Киев теряет контроль над какими-то территориями, как только они переходят под контроль России, ДНР и ЛНР, он перестает допускать туда международные делегации. В противном случае, посещение таких объектов будет равнозначно признанию их текущего статуса», — объяснил Кондратьев.

Ядерная безопасность

Доподлинно неизвестно, что сегодня происходит на АЭС, оставшихся под контролем Украины в южной части страны, считает Кондратьев. По его словам, пресс-секретари Хмельницкой и других станций регулярно выходят в прямые эфиры телеканалов с заявлениями о том, что работа ведется в штатном порядке. Но очевидно, что судить о достоверности подобных утверждений сегодня довольно трудно.

Проблема в том, что нет никакого контроля третьей стороны. Ни со стороны МАГАТЭ, ни со стороны хотя бы Евратома, который, хоть и может испытывать какое-то давление со стороны европейских властей, но все равно был бы способен осуществить контроль Сергей Кондратьев аналитик

Кондратьев считает невозможным выяснить, имеют ли место нештатные ситуации на украинских АЭС. Вместе с тем, вероятность этого существует, поскольку все станции сегодня работают в очень тяжелом режиме.

«Многие тепловые электростанции, выполнявшие роль балансировки в украинской энергосистеме, не работают либо потому, что находятся в зоне боевых действий, либо из-за недостаточных запасов угля. А это серьезная проблема, ведь тогда вся нагрузка ложится именно на АЭС», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

20 июля власти Энергодара сообщили о четырех атаках украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) за день. Сообщается, что последняя атака была зафиксирована в 16:01 (мск). В администрации Запорожской области также сообщили, что в результате атаки реакторная часть АЭС не пострадала, радиационный фон в норме.