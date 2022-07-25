Германия оценила обоснованность сокращения поставок газа из России

В ФРГ заявили, что технических причин для сокращения поставок по «Северному потоку» нет

Технических обоснований для сокращения поставок газа из России по «Северному потоку» нет, заявила представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии. Оценки ведомства цитирует ТАСС.

«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», — указали в министерстве.

Власти ФРГ отреагировали на сообщения «Газпрома» об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», отвечающей за прокачку газа по трубопроводу «Северный поток».

Российская компания утверждает, что суточная пропускная способность станции теперь составит до 33 миллионов кубометров в сутки. Сейчас объемы достигают 67 миллионов кубометров — они фиксируются с середины июня, когда «Газпром» впервые заявил о проблемах с оборудованием, и составляют около 40 процентов от полной мощности.