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Покинувшая Россию новосибирский депутат отказалась сдавать мандат

Покинувшая Россию новосибирский депутат Пирогова отказалась сдавать мандат

Фото: @hellpad

Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова, улетевшая в Грузию, заявила, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я продолжаю быть депутатом и работать на округе», — подчеркнул Пирогова, комментируя возможное сложение депутатских полномочий в связи с отъездом в Грузию.

Ранее стало известно, что Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения против нее уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Дозвониться до депутата лично журналистам не удалось. Ее адвокат Егор Солунин заверил, что не располагает данными об отъезде своей подзащитной.

22 июля Следственный комитет России (СКР) по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело против Хельги Пироговой по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). 15 июля депутат опубликовала в социальной сети негативный комментарий с фейковой информацией о погибших российских военных.

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Сергей Истомин
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