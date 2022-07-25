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В Челябинске обновили парк аттракционов

В Челябинске обновили парк имени Юрия Гагарина и запустили в нем новое колесо обозрения

Фото: Дарья Пона / Сетевое издание «74.ру»

В Челябинске обновили парк имени Юрия Гагарина, запустив в нем новое колесо обозрения. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, среди тех, кто успеет прокатиться на новом аттракционе в первую неделю работы, разыграют подарки. Например, «Яндекс.Станции», смартфоны и другие призы. По словам организаторов, для участия в акции необходимо сделать круг на колесе обозрения и сохранить билет.

Известно, что победителя конкурса определят в 15:00 31 июня на сцене летнего театра в указанном парке. «Розыгрыш будет проводиться по "контролькам" с билетов», — уточнили представители управления культуры.

Согласно материалу, самостоятельно кататься на колесе обозрения можно с восьми лет. При этом ребенку ростом до 130 сантиметров, если он проходит в кабину вместе со взрослым, билет не требуется. Продолжительность одного сеанса на аттракционе составляет пять минут.

Ранее мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по благоустройству северного пляжа. На его территории будут установлены раздевалки, павильон, прогулочная дорожка из деревянного настила, а также обустроена автостоянка.

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Майя Пономаренко
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