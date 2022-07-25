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В Кремле отреагировали на предложение Бастрыкина создать трибунал по Украине

Песков заявил, что у следователей достаточно данных, чтобы предать суду украинских военных

Фото: Global Look Press

Данных о действиях украинских военных на освобожденных Россией территориях достаточно для того, чтобы предать их суду. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, следователи четко фиксируют преступления, которые совершаются националистическими элементами. Уже собран большой объем материалов против бойцов Вооруженных сил Украины, и он будет увеличиваться, подчеркнул Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента отреагировал на предложение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина создать международный трибунал на украинскими военными преступниками. Глава ведомства заявил, что суд можно было бы учредить соглашением с российскими партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС, а также с Донецкой и Луганской народными республиками.

По словам Бастрыкина, в отношении представителей военного и политического руководства Украины расследуется более 1300 дел. Он подчеркнул, что предварительные следственные действия уже выявили причастность к военным преступлениям более 220 лиц.

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Константин Лысяков
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