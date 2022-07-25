Раскрыто влияние социальных сетей на худеющих людей
Утверждение, что социальные сети могут вдохновить на похудение, соблюдение диеты или занятия фитнесом, является опасным мифом, заявила эксперт по расстройствам пищевого поведения (РПП) Нина Тейлор. В беседе с изданием CNN она раскрыла влияние соцсетей на людей, которые хотят привести себя в форму.
Специалистка сослалась на результаты исследований, которые показывают: молодые люди верят, что просмотр видеороликов о фитнесе и правильном питании в популярных соцсетях вдохновит их «стать лучшей версией себя», однако результаты часто получаются противоположными ожидаемым. «Фото и видео стройных и подтянутых людей может стать причиной неудовлетворенности своим телом и беспокойства по поводу веса и качества тела из-за постоянного сравнения себя с “идеалом”. Все эти факторы провоцируют риск развития расстройств пищевого поведения», — объяснила Тейлор.
Также эксперт предупредила, что рекламируемые блогерами спортивные добавки не станут «чудо-пилюлей», которая помогает худеть и ускорять рост мышц. По ее словам, не во всем можно доверять инфлюэнсерам, потому что многие из них не изучают состав БАДов, о которых рассказывают подписчикам. Более того, некоторые из рекламируемых в соцсетях препаратов разрешено принимать только по показаниям и под контролем врача, добавила специалистка.
В заключение Тейлор сообщила, что, согласно исследованиям, большинству людей достаточно придерживаться здоровой, хорошо сбалансированной диеты, чтобы похудеть и восполнить дефицит питательных веществ в организме.
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