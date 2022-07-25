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Раскрыто влияние социальных сетей на худеющих людей

Специалистка по РПП Тейлор: соцсети провоцируют пищевые расстройства, а не помогают худеть

Фото: Shutterstock

Утверждение, что социальные сети могут вдохновить на похудение, соблюдение диеты или занятия фитнесом, является опасным мифом, заявила эксперт по расстройствам пищевого поведения (РПП) Нина Тейлор. В беседе с изданием CNN она раскрыла влияние соцсетей на людей, которые хотят привести себя в форму.

Специалистка сослалась на результаты исследований, которые показывают: молодые люди верят, что просмотр видеороликов о фитнесе и правильном питании в популярных соцсетях вдохновит их «стать лучшей версией себя», однако результаты часто получаются противоположными ожидаемым. «Фото и видео стройных и подтянутых людей может стать причиной неудовлетворенности своим телом и беспокойства по поводу веса и качества тела из-за постоянного сравнения себя с “идеалом”. Все эти факторы провоцируют риск развития расстройств пищевого поведения», — объяснила Тейлор.

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Также эксперт предупредила, что рекламируемые блогерами спортивные добавки не станут «чудо-пилюлей», которая помогает худеть и ускорять рост мышц. По ее словам, не во всем можно доверять инфлюэнсерам, потому что многие из них не изучают состав БАДов, о которых рассказывают подписчикам. Более того, некоторые из рекламируемых в соцсетях препаратов разрешено принимать только по показаниям и под контролем врача, добавила специалистка.

В заключение Тейлор сообщила, что, согласно исследованиям, большинству людей достаточно придерживаться здоровой, хорошо сбалансированной диеты, чтобы похудеть и восполнить дефицит питательных веществ в организме.

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Наталья Обрядина
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