Потенциал армии Польши оценили

Военный историк Юлин назвал возможным укрепление польской армии

У Польши есть возможности укрепления сухопутной армии за счет числа солдат, считает военный историк Борис Юлин. По его словам, во многом сила польских войск будет зависеть и от насыщенности вооружениями. Специалист оценил потенциал армии Польши в разговоре с «Лентой.ру».

Польша намерена создать сильнейшую сухопутную армию среди стран НАТО, чтобы быть в состоянии дать отпор России. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью изданию Sieci. «Кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе в конце концов не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане, со стороны Белоруссии», — заявил Блащак.

«Оценить потенциал Польши сейчас практически нереально, поскольку страна не участвовала в масштабных военных действиях. Судить мы можем только по косвенным признакам, — сказал Юлин. — Прежде всего, это численность. И здесь Польша, действительно, могла бы побороться за статус сильнейшей армии НАТО. Дальше все будет зависеть от насыщенности вооружениями».

Военный эксперт напомнил, что ранее с аналогичным заявлением выступала и Германия, у которой намного больше возможностей создания сильнейшей армии ввиду людских ресурсов, а также военных и промышленных мощностей.

«Сейчас военный бюджет вооруженных сил НАТО постоянно увеличивается: у них большие промышленные ресурсы, они начинают тратить все больше средства на военные нужды. А, чем больше силы с обеих сторон, чем больше разница в их военном потенциале, тем выше и вероятность попытки решить все вопросы силой», — предостерег Юлин.

Ранее стало известно, что Польша планирует разместить вдоль границ с Белоруссией новые военные гарнизоны. Проект соответствующего постановления уже вынесен на межведомственные консультации. Предполагается, что по всей Польше будут действовать 106 военных гарнизонов, в том числе два новых — Бяла-Подляска и Катовице.

