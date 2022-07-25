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Вице-президент США назвала ежедневные беременности женщин «серьезной проблемой»

Вице-президент США Харрис назвала ежедневные беременности женщин «серьезной проблемой»
Камала Харрис

Камала Харрис . Фото: Hannah Beier / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис назвала ежедневные беременности женщин «серьезной проблемой». Фрагмент ее выступления опубликован на YouTube.

«Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема», — сказала она. Само выступление Харрис было посвящено теме абортов.

24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами.

16 июля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о федеральных гарантиях прав на аборты.

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Марина Совина
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